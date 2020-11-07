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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kütahya’da polisin yaptığı operasyonda bir araç içerisinde 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, A.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polisin yaptığı operasyonda bir araç içerisinde 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, A. Z. ve E. Ç. isimli şahısların Kütahya’ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine şüphelilerin kullandıkları tespit edilerek takibe alındı. Bahse konu araç Kütahya-Tavşanlı yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A. Z. ve E. Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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