Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kütahya’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram bonzai, 73 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 5 payp, 1 hassa terazi ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A. D. ve R. T. T. isimli şahısların araçla il merkezine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kullandığı araç bilgileri tespit edildi. Eskişehir karayolu Kütahya girişinde durdurulmak istenen araç dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucu kaçan araç ve araç içerisindeki A. D., R. T. T., İ. U. ve R. Y. isimli şahıslar yakalandı. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 30 gram Bonzai, 70 gram Metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 Payp ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

A. D. isimli şahsın kalmış olduğu ikamette yapılan aramada ise, 3 gram Metamfetamin, 7 uyuşturucu hap ve 4 Payp ele geçirildi. Bu arada ikamette bulundukları tespit edilen K.K., I. T. ve S. K. isimli şahıslar yakalandı. Olay kapsamında 4 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan, ayrıca toplamda 7 şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

3 şahıs ise ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edildi.



