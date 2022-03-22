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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

22.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 15 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

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