Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Y.Ş. ve K.K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin Bahçelievler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 228 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ş. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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