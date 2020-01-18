YURTHABER
  4. Kütahya’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Osmangazi Mahalesi’nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Osmangazi Mahalesi’nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, K.K. isimli kişinin sattığı iddia edilen şahısların üzerlerinde 30 gram esrar ve 5 gram da metefetan ele geçirdi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sek edilen K.K., tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
DPÜ’den ailelere dijital eğitimDPÜ’den ailelere dijital eğitim
Aslanapa’da 1 yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretiliyorAslanapa’da 1 yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:15
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Demıral Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.