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Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı

30.11.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da üzerinde 40 gram metamfetamin ele geçirilen şehirlerarası otobüs yolcusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Bursa’dan Kütahya’ya uyuşturucu getirileceği konusunda alınan bilgiye istinaden, Kütahya’nın Merkez ilçesi Sabuncupınar yol ayrımında durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan K.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 40 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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