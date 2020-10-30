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Kütahya’da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı serbest bırakıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.10.2020 21:45 | Son Güncelleme

Kütahya’da polis ekiplerince yakalan 4 terör örgütü DAEŞ zanlısı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu DAEŞ terör örgütü zanlısı yakalandı.

Kütahya’da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı serbest bırakıldı

Kütahya’da polis ekiplerince yakalan 4 terör örgütü DAEŞ zanlısı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu DAEŞ terör örgütü zanlısı yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu zanlılar hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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