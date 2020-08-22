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Kütahya’da yapılar daha sık denetlenecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Vali Ali Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, müdür yardımcıları Aysun Seven, Mehmet Palancı ile Salim Koçhan tarafından karşılandı.Birimleri tek tek gezerek personelle tanışan Vali Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan’dan altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri, atık su arıtma tesislerinin durumu, çevre yönetimi ve denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kütahya’da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler ve yapı denetimleri hakkında bilgiler aldı.Yapı denetim kuruluşları ve denetim sayılarını paylaşan İl Müdürü İbrahim Çatladan’ın 2020 yılı içerisinde 54 adet denetim yapıldığı bilgisini paylaşması üzerine Vali Çelik, denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.Anayasa’nın 56.

Kütahya’da yapılar daha sık denetlenecek

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Ali Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, müdür yardımcıları Aysun Seven, Mehmet Palancı ile Salim Koçhan tarafından karşılandı.
Birimleri tek tek gezerek personelle tanışan Vali Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan’dan altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri, atık su arıtma tesislerinin durumu, çevre yönetimi ve denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kütahya’da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler ve yapı denetimleri hakkında bilgiler aldı.
Yapı denetim kuruluşları ve denetim sayılarını paylaşan İl Müdürü İbrahim Çatladan’ın 2020 yılı içerisinde 54 adet denetim yapıldığı bilgisini paylaşması üzerine Vali Çelik, denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.
Anayasa’nın 56. Maddesinde: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmüne yer verildiğini dile getiren Vali Çelik, “Vatandaş bize şikâyete gelmeden sorunlara müdahil olacak bir bakış açısı geliştirmeniz lazım. Sağlıklı bir çevrede yaşamak her Türk Cumhuriyeti vatandaşının hakkı. Bunu sağlamak için çaba sarf etmeliyiz” dedi.

Kütahya’da yapılar daha sık denetlenecek

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