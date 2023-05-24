YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da yaralı sansar yavrusu tedaviye alındı

Kütahya’da yaralı sansar yavrusu tedaviye alındı

24.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da yaralı bulunan sansar yavrusunun tedavisine başlandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne boş arazide yaralanmış bir hayvanın olduğunu bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye giderek yaralı hayvanın sansar yavrusu olduğunu belirledi.

Ekipler, sansar yavrusunu Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Muayenesi ve ilk müdahalesi yapılan yavru, veterinerler tarafından tedavi edildi.

Sansar, tedavisinin takibi ve rehabilitasyon için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya’da Canlı Hayvan Pazaryeri hazır hale getirildiKütahya’da Canlı Hayvan Pazaryeri hazır hale getirildi
"Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Edirne'de 4 tür korumaya alındı"Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Edirne'de 4 tür korumaya alındı
Bir defada binlerce yumurta bırakıyor, hayvan ve insanın kanını emerken anestezi uyguluyorBir defada binlerce yumurta bırakıyor, hayvan ve insanın kanını emerken anestezi uyguluyor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya tedavi

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:33
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:21
Yatsı
21:59

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Çarşamba

Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Şahin eczanesi
Hisarcik
Türker eczanesi
Saphane
Başol eczanesi
Gediz
Hisar eczanesi
Domanic
Nida eczanesi
Merkez
Başak eczanesi
Altintas
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.