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Kütahya’da yarım asırlık ‘Askıda iftar’ geleneği

İHA İHA
27.03.2024 07:55
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Kütahya’da, Osmanlı’dan kalma ’Askıda yemek’ geleneği, Ramazan ayında da devam ediyor.

Kütahya’da yarım asırlık ‘Askıda iftar’ geleneği

Yaklaşık 50 yıldır ‘Askıda iftar’ geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün kendi lokantasında yüzlerce kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, hayırsever vatandaşların maddi yardımda bulunduğunu ve bu yardımlarla yoksullara sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Gelen yardımlarla 150 - 200, hatta bazen 300 kişiye yemek verdiklerini dile getiren aşçı Sevgi Demir, "Buraya gelen herkes yemek yiyebiliyor. Tatlı, çorba, pilav, et yemeği veriyoruz. Her gün tas kebabı çıkartıyoruz, bugün tavuğumuz var. Ayrıca hurma ve şişe ile su veriyoruz. Dışarıdan kapları ile gelenlere de yemek veriyoruz" diye konuştu.

İftar yemeğine katılan Hakan Çalışel isimli vatandaş ise, "İftarı veren, bu hayra vesile olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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