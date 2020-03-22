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Kütahya’da yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.03.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kütahya’da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Kütahya’da dışarıya çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi gelen talepleri gün boyu değerlendirdi.Bu arda, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

Kütahya’da sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Kütahya’da dışarıya çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.
Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi gelen talepleri gün boyu değerlendirdi.
Bu arda, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

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Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
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