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Kütahya’da yeni eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, il merkezinde bulunan okul müdürleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları ve hijyen şartları değerlendirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, il merkezinde bulunan okul müdürleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları ve hijyen şartları değerlendirildi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya’da ve Türkiye’de pandemide artış olduğunu belirterek, ”Okulların 31 Ağustos’ta açılacak şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Okullarda da çalışmalar bu yönde sürdürülecektir” dedi.
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun yayınlandığına değinen Başyiğit, okullardaki hijyen şartlarının bu kılavuza uygun olarak gerçekleştirileceğini söyledi.
Başyiğit, Bakanlık tarafından gönderilen ders kitaplarının 15 gün içinde dağıtımının tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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