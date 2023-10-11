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Kütahya’da yılın enleri ödüllerini aldı

11.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da amatör sporlara ilgiyi arttırmak ve halkı sporun her branşıyla tanıştırmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde, ’Amatör Spor Haftası 2023 yılında Sporda Yılın En’lerine plaket takdimi ödül töreni Kütahya Dumlupınar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kütahya’da yılın enleri ödüllerini aldı

Program Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Şirin’in açılış konuşması ile devam etti.

Şirin, "Dünyada ve Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da futbol, ilgi gören branşların başında geliyor. Futbolda 37 bin, diğer amatör branşlarda 43 bin lisanslı sporcumuz var. Evlatlarını spora yönlendiren ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası çapta başarılar elde eden sporcular ve kulüp yöneticilerine ödülleri takdim edildi.
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcuların törenine Vali Musa Işın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, daire müdürleri, şube müdürleri, kulüp başkanları, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, okul Takımları, amatör sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

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