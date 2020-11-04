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Kütahya’da YÖGEP, DÖGEP ve ÖGEP toplantıları gerçekleştirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP), Öğretmen Gelişimi Programı (ÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) toplantıları İmam Hatip ortaokulları ve İmam Hatip liselerinde gerçekleştirildi.İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip liseleri yöneticilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" (YÖGEP) ekim ayı toplantısı Ahteri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Zoom üzerinden yapıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP), Öğretmen Gelişimi Programı (ÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) toplantıları İmam Hatip ortaokulları ve İmam Hatip liselerinde gerçekleştirildi.
İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip liseleri yöneticilerine yönelik "Yönetici Gelişim Programı" (YÖGEP) ekim ayı toplantısı Ahteri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Zoom üzerinden yapıldı. Toplantının "Teknoloji okuryazarlığı, dijital beceriler, Web araçları, dijital platformlar ve e-içeriklerin etkin kullanımı, güvenli internet kullanımı ve kişisel verilerin korunması" konusu ele alındı.
İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip liseleri öğretmenlerine yönelik "Öğretmen Gelişimi Programı" (ÖGEP) ekim ayı toplantısı öğretmenlerin Zoom üzerinden buluşmalarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kişisel Gelişim alanında "Covid-19 sürecinde eğitim-öğretimi etkileyen güncel sorunlar" konusu görüşülürken Mesleki Gelişim alanında "Uzaktan eğitim sürecinde velilerle iletişim ve işbirliği" konusu görüşüldü.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına ayrılarak her gruptan belirlenen bir okul koordinatörlüğünde yapıldı. İlkokul grubuna Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul grubuna Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve lise grubuna Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatör okul olarak seçildi. DÖGEP toplantılarında "Ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklerin DKAB ile din, ahlak ve değerler alanı derslerinin öğretilmesine ve öğrencilerin okula aidiyet duyguları üzerine etkileri" konusu ele alındı.
Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesinde ilkokul grubuna yönelik olarak yüz yüze gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar da katıldı.

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