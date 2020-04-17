YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kütahya’da kepçe yüklü tır sürücüsü yüksekliğini hesaplayamadığı altgeçide çarparak trafiğin kilitlenmesine neden oldu.Edinilen bilgiye göre, kaza Azerbaycan altgeçidinin Abdurrahman Karaa Caddesi çıkışında meydana geldi.

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da kepçe yüklü tır sürücüsü yüksekliğini hesaplayamadığı altgeçide çarparak trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Azerbaycan altgeçidinin Abdurrahman Karaa Caddesi çıkışında meydana geldi. Kepçe yüklü tır, sabah saatlerinde 4,5 metre yüksekliğindeki Azerbaycan altgeçidine yükseklik uyarısını dikkate almadan girdi. Ancak alt geçidin Abdurrahman Karaa Caddesi çıkışına takıldı. Tüm uğraşlara rağmen alt geçitten çıkamayan tır, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. Alt geçide takılı tır polis ekiplerinin denetiminde alt geçitten çıkarılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor

Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.