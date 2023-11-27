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Kütahya’da Yunus Timlerinin narkotik madde ve aranan şahıs yakalaması

27.11.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince hakkında kasten yaralama suçundan aranıyor kaydı bulunan bir şahıs yakalandı. Bir kişinin üzerinde 5.43 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya’da Yunus Timlerinin narkotik madde ve aranan şahıs yakalaması

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.D. (29) ve Y.C. (28) isimli şahısların yapılan GBT sorgulamalarında, R.D. isimli şahsın, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, kasten yaralama suçundan aranıyor kaydı olduğu, 8 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıslardan Y.C.’un yapılan üst aramalarında ise 5.43 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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