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Kütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

15.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yüzlerce özel gereksinimli öğrenci Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Kütahya'da özel gereksinimli 400'e yakın öğrenci, Dumlupınar Şehitliği'nde dua etti.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından Engelliler Empati ve Farkındalık Etkinliği düzenlendi.

Programda, kentteki yaklaşık 400 özel öğrenci, Başkomutan Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı topraklarda, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşenler anısına yapılan Dumlupınar Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Çok sayıda kurum ve kuruluşun destek verdiği ziyarette öğrencilerle dua eden Vali Ali Çelik, alana konuşlandırılan Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı’nda çocuklarla bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölümü Başkanı Kudret Armağan tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetine katılan Çelik, çocukların şarkılarına da eşlik etti.

Çelik, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı etkinliklerinin sürdüğünü söyledi.

Bu etkinliğin önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Hem özel eğitim alan çocuklarımız hem de aileleriyle bugün bu vatanın, bu toprakların kurtuluşunun altının çizildiği ve sonsuza kadar Türk toprakları olduğunun vurgulandığı alanda gurur verici bir tablo yaşadık. Umarım 100. yıl etkinliklerimizi coşkuyla kutlar, yüzyılları kucaklayacak bir umudu, hem özel eğitim alan çocuklarımıza hem gençlerimize gururla bırakırız. Bize düşen en büyük vazife de bu."

Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya da etkinliğe destek verenlere teşekkürlerini iletti.

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