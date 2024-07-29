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Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

AA AA
29.07.2024 10:45
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Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 ENB 843 hafif ticari araç, 43 DZ 701 plakalı kamyonet, 43 SD 268 plakalı otomobil ve 43 ND 589 plakalı otomobil, Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 43 DZ 701 plakalı kamyonetteki Ramazan K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya zincirleme kaza

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