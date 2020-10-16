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Kütahya’da ziyaretlere ve toplu faaliyetlere 15 gün kısıtlama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Kütahya’da Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca Korana virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma faaliyetleri 15 günlüğüne yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, Korana virüs salgınının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarının tehdit etmesini engellemek için, evlerde, kapalı mekan içerisinde ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma gibi vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 16 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklandığı duyuruldu.Açıklamada,” İlimiz Merkez İlçeye bağlı köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan Ağaçköy İlkokulu ve Ortaokulu, Perli İlkokulu, Şehit Teğmen Ahmet Tarım İlkokulu, Sırören İlkokulu ve Ortaokulu Parmakören İlkokulu ve Ortaokullarında tüm sınıflar düzeyinde tüm derslerin Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine, yüz yüze eğitime başlanan tüm okullarda okul idareleri tarafından öğrencilerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılarak derslere başlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kütahya’da ziyaretlere ve toplu faaliyetlere 15 gün kısıtlama

Kütahya’da Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca Korana virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma faaliyetleri 15 günlüğüne yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Korana virüs salgınının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarının tehdit etmesini engellemek için, evlerde, kapalı mekan içerisinde ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma gibi vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 16 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada,” İlimiz Merkez İlçeye bağlı köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan Ağaçköy İlkokulu ve Ortaokulu, Perli İlkokulu, Şehit Teğmen Ahmet Tarım İlkokulu, Sırören İlkokulu ve Ortaokulu Parmakören İlkokulu ve Ortaokullarında tüm sınıflar düzeyinde tüm derslerin Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine, yüz yüze eğitime başlanan tüm okullarda okul idareleri tarafından öğrencilerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılarak derslere başlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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