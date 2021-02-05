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Kütahya’daki sürek avında 16 yabani domuz vuruldu

05.02.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekili tarım arazileri ile bahçelerde hasara neden olan yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında başlatılan sürek avında iki günde 16 yabani domuz vuruldu.Son zamanlarda artan popülasyonu ile çiftçilerin ürettikleri ürünleri hedef alan, ekili ve dikili tarım arazilerine büyük zararlar veren yaban domuzlarına karşı zirai mücadele kapsamında organize edilen sürek avı iki günde farklı dört bölgede düzenlendi.Sabuncupınar, Doğuluşah, Sökmen, Uluköy ve Fındık, köylerinin dağlık ve sarp arazilerindeki ormanlık alanlarda, pandemi kurallarına uygun olarak, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve gönüllü olarak ava katılmak isteyen avcıların iştiraki ile yapılan sürek avında, sağlık ve jandarma ekipleri de yer aldı.Doğal hayatın korunarak bir denge içerisinde sürdürülebilir olması gerektiğinin önemini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, "Bölgedeki üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, ürün kayıplarının azaltılması, artan domuz popülasyonunun ve zararın en az seviyeye düşürülmesi amacıyla düzenlenen yaban domuzu sürek avında 16 yaban domuzu itlaf edilmiştir" dedi.İl Müdürü Özçalık, sürek avına destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Avcılar Federasyonuna, Jandarma Komutanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, muhtarlar ile katılımcı çiftçilere ve avcılara teşekkür etti.Kütahya Zıraat Odası tarafından kumanya dağıtımı yapılan sürek avına 17 sürekçi, avcılık belgesine sahip amatör ve profesyonel avcılar ile çiftçilerden oluşan 31 avcı katıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekili tarım arazileri ile bahçelerde hasara neden olan yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında başlatılan sürek avında iki günde 16 yabani domuz vuruldu.
Son zamanlarda artan popülasyonu ile çiftçilerin ürettikleri ürünleri hedef alan, ekili ve dikili tarım arazilerine büyük zararlar veren yaban domuzlarına karşı zirai mücadele kapsamında organize edilen sürek avı iki günde farklı dört bölgede düzenlendi.
Sabuncupınar, Doğuluşah, Sökmen, Uluköy ve Fındık, köylerinin dağlık ve sarp arazilerindeki ormanlık alanlarda, pandemi kurallarına uygun olarak, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve gönüllü olarak ava katılmak isteyen avcıların iştiraki ile yapılan sürek avında, sağlık ve jandarma ekipleri de yer aldı.
Doğal hayatın korunarak bir denge içerisinde sürdürülebilir olması gerektiğinin önemini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, "Bölgedeki üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, ürün kayıplarının azaltılması, artan domuz popülasyonunun ve zararın en az seviyeye düşürülmesi amacıyla düzenlenen yaban domuzu sürek avında 16 yaban domuzu itlaf edilmiştir" dedi.
İl Müdürü Özçalık, sürek avına destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Avcılar Federasyonuna, Jandarma Komutanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, muhtarlar ile katılımcı çiftçilere ve avcılara teşekkür etti.
Kütahya Zıraat Odası tarafından kumanya dağıtımı yapılan sürek avına 17 sürekçi, avcılık belgesine sahip amatör ve profesyonel avcılar ile çiftçilerden oluşan 31 avcı katıldı. İki gün süren sürek avında 16 yabani domuz vuruldu.

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