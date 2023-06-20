YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’daki uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’daki uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

20.06.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 76 şahıs, 33 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya’daki uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Resmi Ekipler Amirliğimize bağlı Ekipler ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz tarafından 1 Amir, 7 resmi ekip (17 Personel) ve 26 ÇMB personeli ile ilimiz sorumluluk bölgelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 76 şahıs, 33 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış, 2 şahsa Kabahatler kanununa muhalefetten gerekli idari işlem yapılmış, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir. Yapılan uygulamada başka herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup denetim ve kontroller devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da işçileri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandıKütahya'da işçileri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Demirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştıDemirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı
Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyorVan’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Çavdarhisar eczanesi
Cavdarhisar
Polen eczanesi
Tavsanli
Şifa eczanesi
Hisarcik
Türker eczanesi
Saphane
Hisar eczanesi
Domanic
Uğurel eczanesi
Merkez
Emet eczanesi
Emet
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.