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Kütahya’daki yangın orman ve evlere sıçramadan söndürüldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.09.2020 20:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangın, erken müdahale sonucu evlere ulaşmadan söndürüldü.Yangın, Emet ilçesi Günlüce köyü Gerdeme mevkiinde meydana geldi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangın, erken müdahale sonucu evlere ulaşmadan söndürüldü.
Yangın, Emet ilçesi Günlüce köyü Gerdeme mevkiinde meydana geldi. Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan yaptığı açıklamada, "Köyümüz Gerdeme mevkiinde elektrik dağıtım direğinden çıktığı tahmin edilen yangında bir dönüm çalılık alan yandı. Emet Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının ormana ve evlere sıçramasını önlediler. 2 saatlik çalışma sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Kendilerine köy halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.

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