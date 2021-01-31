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Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

31.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Orman varlığı bakımından zengin bir ilçe olan Tavşanlı'da yüksek kesimler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Ormanda yaban hayatı çeşitliliğinin de bulunduğunu belirten Keskin, “Yaylacık Ormanı harika göletleri, ağaç türleri ve yaban hayatıyla, yılkı atları ile muhteşem bir alan. Tamamıyla doğal." dedi.

Keskin, göletlerin de bulunduğu ormanda, kar yağdığında çok güzel manzaralar oluştuğunu ifade etti.

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