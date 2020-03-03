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Kütahya’dan İdlib’e yardım eli

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentindeki mazlumlar için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.Suriye’nin İdlib kentindeki mazlumlar için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.

Suriye’nin İdlib kentindeki mazlumlar için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.
Suriye’nin İdlib kentindeki mazlumlar için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi. İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği’nce başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin de destekleriyle toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi bölge doğru yola çıktı.
Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Akın, un, gıda malzemeleri, battaniye ve çocuk giyecekleri bulunan tırı bölgeye gönderdiklerini ifade etti. Akın, "Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler de bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha önce başlatılan ’Suriye’ye acil yardım’ çalışması kapsamında dernek olarak daha önce kampanya başlatmıştık. Bu kapsamda bugün Suriye’nin İdlib kentine 67’nci tırımızı gönderiyoruz. Halkımızın bağışları ile temin edilen yaklaşık 170 bin liralık malzemeyi oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Yardım kampanyamız bundan sonra da devam edecek ve bize ulaştırılan yardım malzemeleri her ay bir tır olacak şekilde hazırlamayı ve bölgeye ulaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Yapılan toplu duanın ardından insani yardım malzemesi yüklü tır, İdlib’e uğurlandı.

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