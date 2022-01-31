Kütahya'dan Suriyeli savaş mağdurlarına 6 tır yardım gönderildi

Kütahya'da "Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan 6 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Çiniciler Çarşısı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki ay önce başlatılan kampanya kapsamında bölgeye daha önce bir tır kömür ulaştırdıklarını bildirdi.

Yardımların sürdüğünü dile getiren Yenipazar, şöyle konuştu:

"Suriye'den savaş dolayısıyla İdlib, Azez ve Afrin bölgesine göç etmek zorunda kalmış yaklaşık 3 milyon kişi var. O insanlar maalesef sıkıştıkları bu bölgelerde bir düzen kuramadıkları için hayatlarını genel itibarıyla Türkiye’den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yardımlarla sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler bu durumu bildiğimiz için kamuoyunu bu konuda bilgilendirerek bir yardım kampanyası başlattık."

Yenipazar, mağdurlara gönderilen 6 tırın un, kömür, kuru gıda ve giyecek yüklü olduğunu söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da Türkiye'nin savaş mağdurlarına dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla insani yardım yaptığını dile getirdi.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

