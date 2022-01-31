YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'dan Suriyeli savaş mağdurlarına 6 tır yardım gönderildi

Kütahya'dan Suriyeli savaş mağdurlarına 6 tır yardım gönderildi

31.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'dan Suriyeli savaş mağdurlarına 6 tır yardım gönderildi

Kütahya'da "Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan 6 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Çiniciler Çarşısı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki ay önce başlatılan kampanya kapsamında bölgeye daha önce bir tır kömür ulaştırdıklarını bildirdi.

Yardımların sürdüğünü dile getiren Yenipazar, şöyle konuştu:

"Suriye'den savaş dolayısıyla İdlib, Azez ve Afrin bölgesine göç etmek zorunda kalmış yaklaşık 3 milyon kişi var. O insanlar maalesef sıkıştıkları bu bölgelerde bir düzen kuramadıkları için hayatlarını genel itibarıyla Türkiye’den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yardımlarla sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler bu durumu bildiğimiz için kamuoyunu bu konuda bilgilendirerek bir yardım kampanyası başlattık."

Yenipazar, mağdurlara gönderilen 6 tırın un, kömür, kuru gıda ve giyecek yüklü olduğunu söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da Türkiye'nin savaş mağdurlarına dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla insani yardım yaptığını dile getirdi.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı
Türkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildiAntalya'da otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildi
Anahtar Kelimeler:
suriye

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:18
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:45
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü kahin uyardı! “İnsan ömrü 220 yıla çıkacak”

Dünyaca ünlü kahin uyardı! “İnsan ömrü 220 yıla çıkacak”

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.