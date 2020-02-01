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Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası’na katılacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 20:21 | Son Güncelleme

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı.Orhan Baştürk, 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05’lik derecesiyle Türkiye 2.si olurken, uzun atlamada ise 7.05’lik derece elde etti.Başarılarından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret,” 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05’lik derecesiyle Türkiye 2.si olan sporcumuz Orhan Baştürk, uzun atlamada da 7.05’lik derece elde ederek 8 Şubat tarihinde İstanbul’da yapılacak Balkan Şampiyonasında ilimizi temsil edecektir.

Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası’na katılacak

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı.
Orhan Baştürk, 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05’lik derecesiyle Türkiye 2.si olurken, uzun atlamada ise 7.05’lik derece elde etti.
Başarılarından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret,” 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05’lik derecesiyle Türkiye 2.si olan sporcumuz Orhan Baştürk, uzun atlamada da 7.05’lik derece elde ederek 8 Şubat tarihinde İstanbul’da yapılacak Balkan Şampiyonasında ilimizi temsil edecektir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası’na katılacak

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Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
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