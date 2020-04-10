Kütahyalı çiftçilere 2,2 milyon TL’lik hibe desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl Özel İdare kaynaklı projeler kapsamında çiftçilere 2,2 milyon TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, “ İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çiftçilerimize verilen desteklerin yanı sıra, ilimiz tarım ve hayvancılığına daha fazla katkı sağlamak için hazırladığımız projelere İl Özel İdaresi tarafından 2,2 milyon TL tutarında verilen destek ile farklı bir projeyi hayata geçirmektedir” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha arttığını belirten Müdür Orhan Özçalık, “ Stratejik öneme sahip olan tarım ve hayvancılığımız gerek Bakanlığımızca ve gerekse yerel kaynaklar ile desteklenmektedir. Bu sene hazırladığımız projeler rekor seviyede sağlanan destek ile ilimiz genelinde proje faaliyetleri uygulanmaya başlanmıştır” diye konuştu.

“İlk 3 aylık dönemi içerisinde projelerimizin yaklaşık yüzde 20’si tamamlandı”