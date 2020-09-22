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Kütahyalı sanatçıların eserleri Urla’da

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kütahyalı sanatçıların eserleri İzmir Urla’da görücüye çıktı.

Kütahyalı sanatçıların eserleri Urla’da

Kütahyalı sanatçıların eserleri İzmir Urla’da görücüye çıktı. 18 Ekim gününe kadar açık olacak olan sergide 100’ün üzerinde sanat eseri sergileniyor.
Urla Kırmızı Atölye’de gerçekleşen bir aylık süre boyunda aynı zamanda çini işlemeciliği Workshop eğitimleri de verilecek.
Yapılacak eğitimler ile hem çini tanıtılacak hem de çini işlemeciliği öğretilecek. Türk İslam sanatının en seçtik örneklerinden birisi olan Çininin değerli örnekleri İzmirli sanatseverler ve koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.
Sergide UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Hamza Üstünkaya ile birlikte Ahmet Coşar, Ahmet Özmutaf, Ali Kaymak, Celal Uslu, Cengizhan Doğance, Erdal Çakır, Fatih Kahraman, Hakan Kulkoç, Hasan Kayış, Mehmet Daşmaz, Mustafa Dumanlar, Mustafa Gönül, Ramazan Yaman, Saim Kolhan, Salih Ünlü, Şamil Sürgü, Şemsettin Delen ve Yılmaz Kayabaşı gibi Kültür Bakanlığı Çini Sanatçıları’nın eserleri yer alıyor.
Pandemi sebebiyle açılış ve kokteylin yapılmadığı etkinlikte alınan tedbirler ile bir ay süresince Urla Kırmızı Atölye’de sergilenecek olan eserler sanatseverleri bekliyor.
Grand Art Of Fire Sahibi Sadık Erilbaylı, şirket olarak hem e-ticarette hem de güçlü festivaller, fuarlar ve bu tip sergilerde olacaklarını belirterek, “Bundan sonra yurtiçi ve yurdışı etkinliklerimiz devam edecek. Çini eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kütahyalı sanatçıların eserleri Urla’da

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