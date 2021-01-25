Kütahyalıların yarım asırlık rüyası; Teleferik

Kütahyalıların teleferik hayalinin tam 49 yıldır bir türlü gerçekleştirilemediği belirtildi.

TMSF Yönetim Kurulu üyesi Bilal Cicavoğlu, vatandaşların yıllar önce Hisar’a teleferik ile inip çıkma hayali kurduğunu kaydetti. Cicavoğlu, "1972 yılında Abdurrahman Karaa’nın belediye başkanlığı döneminde gündeme gelen Hisar’a teleferikle çıkma hayali 49 yıl sonra yine gündemde. Kütahya kamuoyunda halkımız teleferikle kaleye çıkma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. Halkımız, Belediye İşhanı arka kısmında 30 Ağustos İlkokulu’nun bulunduğu yaklaşık 8 bin metrekare alanda kurulması düşünülen teleferik projesinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. 30 Ağustos İlkokulu binasının yıkılacak olması ve bu alanın Valilik Özel İdare mülkiyetinde olması dolayısıyla, teleferik projesinin İl Özel İdare tarafından yapılacağı kamuoyunda dillendirilmektedir" ifadelerini kullandı.



