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Kütahya’nın 24 saat esasına göre çalışan 15 aktif arama kurtarma ekibi var

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.AFAD hizmet binasında incelemelerde bulunup personelle tanışan Vali Çelik, kolaylıklar diledi.İncelemelerini tamamlayan Vali Çelik, Afet ve Acil durum Yönetim Merkezinde kurumun işleyişi ve faaliyetleri hakkında AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun’dan detaylı bilgiler aldı.24 saat esasına göre çalışan 15 aktif arama kurtarma ekibi ile 26 çalışma grubu olduğu bilgisini veren Artun, olası bir afet durumunda sahada 4 bin 250 kişinin göreve hazır olduğunu söyledi.Afetle mücadelede farkındalığın önce kurumlarda oluşması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “Hep birlikte çalışıp bu bilinci artıracak algoritmalar üretmeliyiz” dedi.Afetle mücadelenin yalnızca AFAD’ın konusu olmadığını, her kuruma ve her bireye sorumluluk düştüğünü ifade eden Vali Çelik, vatandaşların afet öncesi ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirilmesini istedi.Okmeydanı Mahallesinde meydana gelen göçükte kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personelini de tebrik eden Vali Çelik, “İnsan hayatıyla uğraşıyorsunuz, işiniz çok önemli.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.
AFAD hizmet binasında incelemelerde bulunup personelle tanışan Vali Çelik, kolaylıklar diledi.
İncelemelerini tamamlayan Vali Çelik, Afet ve Acil durum Yönetim Merkezinde kurumun işleyişi ve faaliyetleri hakkında AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun’dan detaylı bilgiler aldı.
24 saat esasına göre çalışan 15 aktif arama kurtarma ekibi ile 26 çalışma grubu olduğu bilgisini veren Artun, olası bir afet durumunda sahada 4 bin 250 kişinin göreve hazır olduğunu söyledi.
Afetle mücadelede farkındalığın önce kurumlarda oluşması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “Hep birlikte çalışıp bu bilinci artıracak algoritmalar üretmeliyiz” dedi.
Afetle mücadelenin yalnızca AFAD’ın konusu olmadığını, her kuruma ve her bireye sorumluluk düştüğünü ifade eden Vali Çelik, vatandaşların afet öncesi ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirilmesini istedi.
Okmeydanı Mahallesinde meydana gelen göçükte kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personelini de tebrik eden Vali Çelik, “İnsan hayatıyla uğraşıyorsunuz, işiniz çok önemli. Bugün büyük bir emek harcadınız ve 2 kişinin hayatını kurtardınız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette Vali Çelik’e "Afet Acil Durum Çantası" takdim edildi.

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