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Kütahya’nın cadde ve sokakları dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.05.2020 20:12 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.Korona virüs (Covid-19) salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince il merkezinde yer alan meydan, cadde, sokak ile kaldırımlar, köpüklü ve dezenfektanlı su ile yıkanıyor.Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar esnasında, 30 Ağustos Mahallesi, Müderris Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Cedit Mahallesi, Pirler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Osmangazi Mahallesi,100.Yıl Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Enne Mahallesi, Saray Mahallesi, Parmakören Mahallesi, Kirazpınar Mahallesi ile Kumarı Mahallesi’nde bulunan, cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanıp temizlendi.Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi ve Vefa Mahallesinde devam eden yakıma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
Korona virüs (Covid-19) salgının yayılımını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince il merkezinde yer alan meydan, cadde, sokak ile kaldırımlar, köpüklü ve dezenfektanlı su ile yıkanıyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar esnasında, 30 Ağustos Mahallesi, Müderris Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Cedit Mahallesi, Pirler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Osmangazi Mahallesi,100.Yıl Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Enne Mahallesi, Saray Mahallesi, Parmakören Mahallesi, Kirazpınar Mahallesi ile Kumarı Mahallesi’nde bulunan, cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanıp temizlendi.
Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi ve Vefa Mahallesinde devam eden yakıma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi’nde yaptığı temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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