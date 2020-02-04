YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı

Kütahya’nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre, bin 316 kişi artarak 579 bin 257 kişi olduğunu açıkladı.Kütahya’nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7’sini oluşturduğunu ve en fazla nüfusa sahip 38.

Kütahya’nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre, bin 316 kişi artarak 579 bin 257 kişi olduğunu açıkladı.
Kütahya’nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7’sini oluşturduğunu ve en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “Kütahya’da yıllık nüfus artış hızı 2017-2018 döneminde binde 9,9 iken 2018-2019 döneminde binde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ADNKS sonuçlarına göre; Kütahya’da erkek nüfusun oranı yüzde 49,2 (285 020 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,8 (294 237 kişi) olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Kütahya’da 2018 yılında 48 olan nüfus yoğunluğunun, 2019 yılında da değişmeyerek 48 olarak gerçekleştiğini söyleyen Akyol,” 2019 ADNKS sonuçlarına göre Ege Bölgesi illeri arasında nüfusu en yüksek olan il 4 Milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir olurken, nüfusu en düşük olan il ise 370 bin 509 kişi ile Uşak’tır. Kütahya, 579 bin 257 nüfus büyüklüğü ile Ege Bölgesinde nüfusu en yüksek olan 7. il konumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında 2018-2019 döneminde yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan il binde 16,1 ile Muğla ili olurken, yıllık nüfus artış hızı en düşük olan il ise binde 2,3 ile Kütahya’dır” diye konuştu.
Kütahya’nın bir önceki nüfus sayımında nüfusunun 577 bin 941 kişi olduğu belirtildi.

Kütahya’nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.