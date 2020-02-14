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Kütahya’nın tek ilçe ortaokul kız basketbol takımı ödüllendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, okul sporları kapsamında, Kütahya’da düzenlenen Basketbol Turnuvası’nda, il birincisi olan Ashaboğlu Küçük Kızlar Basketbol Takımı’nı makamında kabul ederek ödüllendirdi.Düzenlenen ödül takdimine, Emet Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, Beden Eğitimi Öğretmeni Baykal Kurt ve Küçük Kızlar Basketbol Takımı katıldı.Kaymakam Hasan Çiçek ödül töreninde yapmış olduğu konuşmada, “Öncelikle, Kütahya’nın ilçeleri içinde, tek ortaokul kız basketbol takımı olmanızdan ve göstermiş olduğunuz bu büyük başarınızdan dolayı sizleri ve başarınızda katkısı, payı olan herkesi tebrik ediyor, bölge müsabakalarında da başarılı olmanızı gönülden temenni ediyorum.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, okul sporları kapsamında, Kütahya’da düzenlenen Basketbol Turnuvası’nda, il birincisi olan Ashaboğlu Küçük Kızlar Basketbol Takımı’nı makamında kabul ederek ödüllendirdi.
Düzenlenen ödül takdimine, Emet Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, Beden Eğitimi Öğretmeni Baykal Kurt ve Küçük Kızlar Basketbol Takımı katıldı.
Kaymakam Hasan Çiçek ödül töreninde yapmış olduğu konuşmada, “Öncelikle, Kütahya’nın ilçeleri içinde, tek ortaokul kız basketbol takımı olmanızdan ve göstermiş olduğunuz bu büyük başarınızdan dolayı sizleri ve başarınızda katkısı, payı olan herkesi tebrik ediyor, bölge müsabakalarında da başarılı olmanızı gönülden temenni ediyorum. Basketbol, spor dalları içinde en zor olanlarından birisidir. Ancak, sporun diğer dalları gibi, süreklilik kazandığında, sağlıklı bir vücuda kavuşmanızı, fiziksel açıdan gelişiminizi ve kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlar. Kaymakamlık olarak sportif aktivitelere her zaman destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bütün bu çalışmalarımızın ve desteklerimizin meyvesini almaktan da büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Göstermiş olduğunuz bu başarı, önemli bir örnek teşkil edip, diğer alanlarda da başarılı olmayı tetikleyecektir. Bir kez daha sizleri, idarecilerimizi, antrenörlerimizi ve spora destek veren velilerimizi tebrik ediyorum“ ifadelerini kullandı.

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