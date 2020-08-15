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Kütahya’ya 3 milyon 450 bin TL SOGEP desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sonuçları açıklandı. Kütahya’nın Zafer Kalkınma Ajansına sunduğu 3 proje destek almaya hak kazandı.
3 projenin uygulanmasıyla birlikte Kütahya’ya 4 milyon 698 bin 24 TL yatırım yapılması planlanırken, projelere 3 milyon 450 bin TL hibe desteği verilecek. Açıklanan 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçlarına göre, 4 ilden 12 proje sunuldu. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) TR33 Bölgesi adına sunduğu 12 projenin tamamına destek almaya hak kazanarak 2020 yılında da en başarılı kalkınma ajansı olurken Kütahya’nın da aralarında bulunduğu Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR 33 Bölgesi Türkiye’nin en başarılı bölgesi oldu.
Kütahya’da DPÜ bünyesinde “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor”, Simav Belediyesi bünyesinde “Simav Kestanesi Kadın ve Engelli İstihdamına Kapı Açıyor”, Emet Belediyesi bünyesinde “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projesi destek almaya hak kazanan projeler oldu.
Destek almaya hak kazanan projelere hayata geçtiğinde TR33 bölgesinde 20 milyon 160 bin 799 TL, Kütahya’da ise 4 milyon 698 bin 24 TL yatırım hayata geçecek.
Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Simav Belediye Başkanlığı ve Emet Belediye Başkanlığının proje başvuru toplamı yüzde 73,44 destek oranı, 3 milyon 450 bin TL destek, eş finansman toplamı 1 milyon 248 bin 24 TL ve bütçe toplamı 4 milyon 698 bin 24 TL olacak.

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