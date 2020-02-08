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Kütahya’ya ait halk masalları derlenip edebiyatımıza kazandırılacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Erdal Aday, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretinde Kütahya’ya ait halk masallarının derlenmesi ve edebiyatımıza kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Erdal Aday ve Şair Esat Anık İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ettiler.

Kütahya’ya ait halk masalları derlenip edebiyatımıza kazandırılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Erdal Aday, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretinde Kütahya’ya ait halk masallarının derlenmesi ve edebiyatımıza kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Erdal Aday ve Şair Esat Anık İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Kütahya’ya ait halk masallarının derlenmesi ve edebiyatımıza kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Müdür Hasan Başyiğit, Kütahya’nın kültürel yönden her konuda zengin olduğunu, masallar yönünden de ortaya çıkmamış birçok ürün bulunduğuna inandığını belirterek bu konuda yapılacak çalışmalarda Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün gereken desteği her zaman vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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