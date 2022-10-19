Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Kutay Koman'ın biyografisi!

Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kral seçilen Kutay Koman canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yarışmada 22 yaşındaki Kutay Koman da kral seçildi. Peki, Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kutay Koman'ın hayatı ve biyografisi...

KUTAY KOMAN KİMDİR?

Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kral seçilen Kutay Koman 22 yaşındadır.

Kutay Koman ve yarışmada ilk 5 giren 10 isim Türkiye'yi dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecek olan güzellik yarışmalarında temsil edecek.



