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Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Kutay Koman'ın biyografisi!

19.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutay Koman, Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kral seçildi. Genç adam, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Peki, Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Kutay Koman'in biyografisi...

Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Kutay Koman'ın biyografisi!

Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kral seçilen Kutay Koman canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yarışmada 22 yaşındaki Kutay Koman da kral seçildi. Peki, Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kutay Koman'ın hayatı ve biyografisi...

KUTAY KOMAN KİMDİR?

Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kral seçilen Kutay Koman 22 yaşındadır.

Kutay Koman ve yarışmada ilk 5 giren 10 isim Türkiye'yi dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecek olan güzellik yarışmalarında temsil edecek.

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2. Sayfa programı 2. sayfa müge ve gülşen'le 2. sayfa magazin yaşında ele
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