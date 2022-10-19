Melisa Daşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Melisa Daşdemir'in biyografisi!

Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Melisa Daşdemir güzelliğiyle görenleri büyüledi. Yarışmada 20 yaşındaki Kutay Koman da kral seçildi. Peki, Melisa Daşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Melisa Daşdemir'in hayatı ve biyografisi...
Melissa Daşdemir 20 yaşındadır.
Sivil havacılık mezunu olan Melisa Daşdemir Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasının Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da gerçekleştirilen finalinde 'kraliçe' seçilmiştir.
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