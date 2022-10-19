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Melisa Daşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Melisa Daşdemir'in biyografisi!

19.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Daşdemir, Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kraliçe seçildi. Genç kız, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Peki, Melisa Daşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Melisa Daşdemir'in biyografisi...

Melisa Daşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Melisa Daşdemir'in biyografisi!

Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Melisa Daşdemir güzelliğiyle görenleri büyüledi. Yarışmada 20 yaşındaki Kutay Koman da kral seçildi. Peki, Melisa Daşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Melisa Daşdemir'in hayatı ve biyografisi...

MELİSA DAŞDEMİR KİMDİR?

Melissa Daşdemir 20 yaşındadır.

Sivil havacılık mezunu olan Melisa Daşdemir Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışmasının Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da gerçekleştirilen finalinde 'kraliçe' seçilmiştir.

Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Kutay Koman'ın biyografisi!Kutay Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2022 Fashion TV Turkey güzellik yarışması birincisi Kutay Koman'ın biyografisi!


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2. Sayfa programı 2. sayfa müge ve gülşen'le 2. sayfa kraliçe yaşında
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