KUTO Başkan Akdoğan, yiyecek-içecek sektörünü değerlendirdi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, salgın tedbirlerinden dolayı kapalı olan işletmelerin ve özellikle yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel durumunu değerlendirdi.

Salgın sürecine bağlı alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörlerin başında yeme-içme sektörü olduğunu ve lokanta, restoran ve kafelerin en kısa sürede açılmaması halinde ciddi sorunları da beraberinde getirebileceğini dile getiren Akdoğan, yeme içme sektöründe ilçemizde faaliyet gösteren Kuşadası Ticaret Odası’na ve Esnaf Odasına kayıtlı yaklaşık bin civarında işletme olduğunu ve beklentilerinin içinde bulunduğumuz 2021 yılı Ocak ayı içerisinde faaliyetlerine tedbirli bir şekilde başlamak olduğunu belirtti. Aksi halde önümüzdeki aylarda da devam edebilecek olan bir kapanmanın, zaten zor durumda olan işletmeleri çok daha zor durumda bırakacağını dile getirdi. KUTO Başkanı Akdoğan değerlendirmelerine şu şekilde devam etti; “ İşletmeler devlet destekleri ile bir yere kadar ayakta durabilseler de, aynı zamanda hizmet sektörü çalışanları da var. Onların mağduriyetleri de dikkate alınmalı. Uygulanan paket servis süreci de beklenen ticari sirkülasyonu yaratmadı. İşletmelerin gider kalemleri ise yüksek maliyetler içermeye devam ediyor, kira, işçi gideri ve diğer maliyetler, yeme içme sektöründe kapalı kalan işletmelerde sıkıntının boyutunu gün geçtikçe arttırıyor. Üyelerimizden de gelen talepler doğrultusunda görüşümüz, işletmelerin tedbirler doğrultusunda açık kalmasıdır" dedi.