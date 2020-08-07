YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. KUTO Başkanı Akdoğan, “Kuşadası Alman misafirleri ağırlamaya hazır"

KUTO Başkanı Akdoğan, “Kuşadası Alman misafirleri ağırlamaya hazır"

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Almanya’nın korona virüsten dolayı Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuşadası’nın güvenli turizm sertifikalı otellerle misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, yaşanılan salgın sürecinin her sektörü olumsuz etkilediğini ancak en büyük etkiyi turizm sektörünün yaşadığını söyledi.

KUTO Başkanı Akdoğan, “Kuşadası Alman misafirleri ağırlamaya hazır"

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Almanya’nın korona virüsten dolayı Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuşadası’nın güvenli turizm sertifikalı otellerle misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.
KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, yaşanılan salgın sürecinin her sektörü olumsuz etkilediğini ancak en büyük etkiyi turizm sektörünün yaşadığını söyledi. Almanya’nın seyahat uyarısını turizm bölgelerine yönelik kısmen kaldırmasını değerlendiren KUTO Başkanı Akdoğan, “ Her sektör salgın sürecinden olumsuz etkilendi ama turizm sektöründe özellikle kaybolan zamanı geri getirmek mümkün değil. Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme bağlı ilçemiz için Almanya’dan gelen Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılması haberi bizi çok mutlu etti. Kuşadası, güvenli turizm sertifikalı otelleri ve diğer sektörleri ile Alman misafirlerini ağırlamaya hazır. Umarız önümüzdeki günlerde, turizm sektöründe açılan yaralar biraz kapanır. Kuşadası’nda Almanya’dan, diğer ülkelerden ve yurt içinden gelecek misafirlerimizi, önlemlerimizi alarak ağırlamaya hazırız. Misafirlerimizin de önlemlere uyarak Kuşadası’nın doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri içinde güvenli, sağlıklı bir tatil geçirmesi mümkün “ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bakanlıktan Adü’nün İki Projesi’ne Destek

Bakanlıktan Adü’nün İki Projesi’ne Destek

Vali Kerem Al, SBS'de Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Kerem Al, SBS'de Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.