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KUTO Başkanı Akdoğan, TÜRSAB Aydın temsilcisi Yurtcan ile görüştü

21.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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KUTO Başkanı Akdoğan, TÜRSAB Aydın temsilcisi Yurtcan ile görüştü

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Eda Yurtcan’a nezaket ziyaretinde bulundu.TÜRSAB Aydın BTK Başkan Yardımcısı Deniz Köse’nin da hazır bulunduğu ziyarette, fuarlar ve tanıtım çalışmaları ele alındı.

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Eda Yurtcan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
TÜRSAB Aydın BTK Başkan Yardımcısı Deniz Köse’nin da hazır bulunduğu ziyarette, fuarlar ve tanıtım çalışmaları ele alındı. Turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları da değerlendiren Akdoğan ve Yurtcan, ayrıca bu yıl salgın nedeniyle Türkiye’de ilk kez sanal olarak 25-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ile ilgili de hazırlık süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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