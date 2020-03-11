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KUTO, Nazilli’deki güç birliği toplantısına katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 11.03.2020 20:07 | Son Güncelleme

Aydın ili ve ilçeleri Oda ve Borsaları Güçbirliği Toplantısı, Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde, Nazilli’de gerçekleşti.Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp, Hukuk Danışmanı Av.

Aydın ili ve ilçeleri Oda ve Borsaları Güçbirliği Toplantısı, Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde, Nazilli’de gerçekleşti.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp, Hukuk Danışmanı Av. Birgül Öner’in de katıldığı toplantıda Odaların talepleri, görüş ve önerileri gündeme geldi.
Aydın bölgesiyle ilgili; genel ekonomik durum, turizm, yatırım, ulaşım, ihracat, ticaret, sağlık gibi güncel pek çok konunun, Oda-Borsa başkanları tarafından dile getirildiği toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Koronavirüsün ülkemize ve turizme etkileri hakkında görüş bildirdi, acil ve uygulanabilir tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Akdoğan konuşmasının devamında, turizm bölgesi olarak Kuşadası’nın Aydın genelinde önemini istatistiklerle anlattı. Aydın nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Kuşadası’nın, Aydın ili genelinde tahakkuk eden verginin altıda birini ödediğini söyleyen Akdoğan, Kuşadası’nın bölgedeki önemini ve potansiyelini rakamlarla vurgulayarak, bölge olarak ticari anlamda da işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi, otel ve işletmelere ürün ve hizmet tedarikinin Aydın bölgesinden karşılanabileceğini belirtti.
Aydın ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren dokuz Oda ve Borsanın Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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