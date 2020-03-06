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KUTO’nun CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimleri ilgi gördü

AYDIN HABERLERİ  | 06.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen eğitimlere “CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık” konulu eğitimle devam edildi.Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonunda People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verilen eğitim, büyük ilgi gördü.

KUTO’nun CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimleri ilgi gördü

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen eğitimlere “CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık” konulu eğitimle devam edildi.
Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonunda People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verilen eğitim, büyük ilgi gördü. Hayatın en önemli kararlarından biri olan yeni bir işe ilk adım için, etkin bir CV hazırlama ve iş görüşmelerine hazırlık süreçlerinin anlatıldığı eğitimde katılımcılar; CV neden önemli, ilk izlenim, iyi bir CV’de olması gereken bölümler ve çift yönlü bir süreç olan iş görüşmesinin başarısını etkileyen en önemli faktörlerle ilgili bilgiler aldılar.
Geniş bir katılımla gerçekleşen CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık eğitiminin sonunda aynı zamanda sorularına da cevap bulan katılımcılar, Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitimleri son derece faydalı bulduklarını dile getirerek, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

KUTO’nun CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimleri ilgi gördü

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