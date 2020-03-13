YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kutsal emanetler törenle uğurlandı

Kutsal emanetler törenle uğurlandı

BURSA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Çanakkale Deniz Zaferinin 105.

Kutsal emanetler törenle uğurlandı

Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bursa’da düzenlenen törenin ardından Bilecik’e uğurlandı.
Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı için Bursa’da tören düzenlendi. Bursalı atletler tarafından Balıkesir il sınırında teslim alınan kutsal emanetler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen tören alanına getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Şube Müdürleri, İl Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende; atletler taşıdıkları toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağını Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan’a takdim etti.
Günün anlam ve önemini vurgulayan şiirlerin okunduğu törende kutsal emanetleri teslim alan Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümünü kutladı. Çanakkale Zaferinin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir zafer olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Gündoğan, Çanakkale Zaferinin tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün imkansızlıklara rağmen ortaya koyduğu bir mücadele destanı olarak insanlık tarihinde çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.
Çanakkale Zaferinin dünyada bu milletin iradesini kuracak hiçbir gücün olmadığını da gösterdiğini sözlerine ekleyen Vali Yardımcısı Gündoğan, “Yokluk içerisindeyken bile Çanakkale geçilmez dedirten sağlam inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını değiştirememiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.
Vali Yardımcısı Gündoğan tören sonunda, Bilecik il sınırına götürülecek olan kutsal emanetleri öperek sporculara teslim etti. 16 Mart’ta Bilecikli sporculara teslim edilecek olan kutsal emanetler, Eskişehir’in ardından 18 Mart’ta Ankara’ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek.

Kutsal emanetler törenle uğurlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem kararı aldı

Bursa Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:11
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Başakcan Eczanesi
Yildirim
Öykü Eczanesi
Nilufer
Seherkent Eczanesi
Osmangazi
Şule Eczanesi
Yildirim
Tokoğlu Eczanesi
Osmangazi
Yeni Bağlar Eczanesi
Osmangazi
Yeni İpek Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.