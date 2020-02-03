YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep’e döndü.

Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep’e döndü. 4 yıldır devam eden proje kapsamında, Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 524 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu.
Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği Umre ödüllü “İyi Müslüman” kitabından yapılan sınavda dereceye girerek umre ziyareti için kutsal topraklara giden öğrenciler, ziyaretin ardından Gaziantep’e döndü.
Kutsal topraklardan dönen öğrenciler, mübarek toprakları görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ve kutsal topraklarda İslam ümmeti için bol bol dua ettiklerini dile getirdi.
Öğrenciler karanfillerle karşılandı
Öğrencileri hava alanında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile öğrencilerin aileleri karşıladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencileri karanfillerle karşılayarak sohbet etti. Dış Hatlar çıkışında çocuklarını heyecanla bekleyen aileler, çocuklarını görmenin mutluluğunu yaşadı.
Genç yaşta Umreye gittiler
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umreye gitmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Dört yıldan bu yana kitap okuma yarışması sonrasında dereceye giren Şahinbey İlçesi’ndeki lise öğrencilerimizi Umreye gönderdik. Bu yılda 194 kişilik kafilemiz Umre görevini tamamlayıp şehrimize döndü. Değerli Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Arcaklıoğlu’nun kafile başkanlığında yaklaşık 11 gün Umre’de kaldılar. Mekke, Medine, Kabe ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in kabrini ziyaret ettiler. Allah mübarek etsin. Sağ salim döndüler. Bu genç yaşta böyle mukaddes yolculuğa çıkmak herkese nasip olmaz. Gençlerimizde bunun farkında. Rabbim devamını getirmesini nasip etsin inşallah” dedi.
“Bu proje Türkiye’nin her yerinde uygulanmalı”
Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Umrede gençleri gören herkesin duygulu anlar yaşadığını belirterek “Böyle kutlu bir seferi bizlere nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Gittiğim Hac ve Umre yolculuklarının en heyecanlısı ve en bereketlisiydi. Çünkü 164 genç ve Evlilik Okuluna katılan çiftlerle 11 gün Mekke ve Medine’de doyumsuz bir Umre seferi yaşadık. Peygamber Efendimizin izinde İslam kültür ve medeniyetine çok güzel bir yolculuk yaptık. Yaptığımız ibadetin yanında o ibadetin insana ne kattığını, Müslüman bir gencin olgunlaşmasında kutsal toprakların ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Mekke ve Medine’de herkes gençleri görünce duygulandı. Şahinbey’in torunları Mekke ve Medine’nin her yerinde bizleri gururlandırdı. Bu örnek projenin Türkiye’nin her yerine yayılmasını temenni ediyorum. Bu anlamda projenin mimarı Şahinbey Belediye Başkanım Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz”
Umreden dönen öğrenciler, İslam ümmeti için dua ettiklerini ve o mübarek yerleri görebilme şansına sahip oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde bu genç yaşımızda Umreye gitme imkanı bulduk. Oradaki tüm masraflarımız karşılayarak bizleri Umreye gönderdi. Kendisinden Allah razı olsun” dediler.
Öğrencilerin aileleri çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, “Çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız bu genç yaşta Umreye gitme imkanı buldular. Bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.