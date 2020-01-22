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KUTSO Heyeti Ankara’da

ANTALYA HABERLERİ  | 22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Günay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’ya düzenledikleri gezide çiftçilerinin sorunlarıyla ilgili temaslarda bulundU.Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Günay yaptığı basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri, faaliyet gösterdiği 4 ilçedeki odaya bağlı meclis üyeleri ile birlikte Ankara’ya yaptığı geziyi değerlendirdi.Günay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile bir araya geldiklerini belirtti.Günay, gezi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Anıtkabir’i de ziyaret ettiklerini belirtti.Günay şöyle devam etti: “Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Üreticilere Elektrik Desteği, Fide desteği ve önemi, Sera A.Ş.ile ilgili gelişmeler, faaliyetleri ne olacağı konusunda bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarının tereddütlerinin olduğunun bunun ortadan kaldırılması gerektiğini, tarımsal sit alanları, tarımsal alanlarının parçalanmaması ile ilgili oluşan sorunlar ve birçok konuda istişarelerde bulunduk” dedi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Günay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’ya düzenledikleri gezide çiftçilerinin sorunlarıyla ilgili temaslarda bulundU.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Günay yaptığı basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri, faaliyet gösterdiği 4 ilçedeki odaya bağlı meclis üyeleri ile birlikte Ankara’ya yaptığı geziyi değerlendirdi.
Günay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile bir araya geldiklerini belirtti.Günay, gezi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Anıtkabir’i de ziyaret ettiklerini belirtti.
Günay şöyle devam etti: “Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Üreticilere Elektrik Desteği, Fide desteği ve önemi, Sera A.Ş.ile ilgili gelişmeler, faaliyetleri ne olacağı konusunda bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarının tereddütlerinin olduğunun bunun ortadan kaldırılması gerektiğini, tarımsal sit alanları, tarımsal alanlarının parçalanmaması ile ilgili oluşan sorunlar ve birçok konuda istişarelerde bulunduk” dedi.

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