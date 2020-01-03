Kütükçü: “2019 yılı Konya açısından ihracat yılı oldu”

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, “Konyamız 2019 yılında 2 milyar 13 milyon 869 bin dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Şehrimize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize, çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın 2019 yılındaki 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaştığını söyleyen Kütükcü, “Konyamız 2019 yılında 2 milyar 13 milyon 869 bin dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Şehrimize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize, çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 2020’nin yeni bir rekor yılı olmasını diliyorum” dedi. Kütükcü, "2019 yılı Konya açısından ihracat yılı oldu. Şehrimiz 2019 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar doların üzerindeki ihracatla Türkiye ihracat sıralamasında 13. sıradan 12. sıraya yükseldi. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 11.7 ile 2.04 olan Türkiye ortalamasının 5.7 kat üzerinde artırdık. İnşallah Konya, 2019 yılında yakaladığı bu ihracat ivmesini, 2020 yılında daha da artırarak, yeni ihracat rekorları kırmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

“İki sektörümüz 2019 ihracatımızın yüzde 44’ünü gerçekleştirdi”

Konya’nın 2019 yılında en yüksek ihracatı 190 milyon dolarla mayıs ayında gerçekleştirdiğini aktaran Kütükcü, "2019 yılında da ihracatımızda makine ve aksamları sektörünün birinciliği devam etti. Toplam 460 milyon 310 bin dolar ihracat gerçekleştiren makine ve aksamları sektörümüzün ardından ikinci sırada otomotiv endüstrimiz geliyor. Bu iki sektörümüz 2019 ihracatımızın yüzde 44’ünü gerçekleştirdi. Ayrıca Konya’nın son yıllarda öne çıktığı sektörlerden biri olan savunma sanayi sektöründe de ihracatımızı yüzde 14,32 artırarak, 56 milyon 724 bin dolara ulaştırdık” şeklinde konuştu.

“Hem ihracatçı firma sayımızı, hem de ihracatımızı artıracağız”

KSO olarak, 2019 yılında ihracatı desteklemek için birçok faaliyet yürüttüklerini, 2020 yılında da bu faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini söyleyen Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak, şehrimizin ihracatının artması, sanayicilerimizin yeni dış pazarlara ulaşması için sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl, 11 fuara inceleme gezisi düzenledik. Yine geçtiğimiz yıl 987 adet ikili iş görüşmesi (B2B) organize ettik. Sanayicilerimizin yeni pazarlar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Malezya, Sri Lanka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Tayland ve Almanya Kuzey Ren - Vestfalya Eyaleti gibi ülke tanıtım toplantıları gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl içerisinde bu faaliyetlerimize devam ederken, İhracat Destek Ofisimiz kanalıyla da hem ihracatçı firma sayımızı hem de ihracatımızı artıracağız" ifadelerini kullandı.

