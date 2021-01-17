Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Kutup Programı” çevrimiçi yayınında, Kutup Araştırma Projeleri konuşuldu.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi programa, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Yurtsever katıldı.

Üniversiteler Ar-Ge çalışmaları ile kutup araştırmalarına bilimsel katkı sağlamalı

Programda, kutuplarda bulunan bilim üslerinin önemine değinen Dr. Burcu Özsoy, TÜBİTAK’ın kutup bölgelerinde uyguladığı Ar-Ge ve bilimsel araştırmalar hakkında da bilgi verdi. Üniversitelerin projeleriyle, kutup bölgesi araştırmalarında uluslararası arenalarda yer almasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Özsoy, kutup bilimleri alanında Ar-Ge çalışması yapan üniversiteler ile ortak projeler gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Kutup çalışmaları ülkeleri bir üst lige taşıyabilir

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, kutup araştırmalarının tüm bilim disiplinlerini yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, bu çalışmaların ülkeleri bir üst lige taşıyabileceğini söyledi. Dereli, “TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları ülkemizi her anlamda ileriye taşıyor. HKÜ olarak, yapacağımız Ar-Ge ve bilimsel çalışmalar ile TÜBİTAK’ın ve ülkemizin bilimsel gücüne katkı sunmak istiyoruz. Eskiden kutuplar konusunda ne masada ne de sahadaydık. Son yıllarda yapılan ve HKÜ’nün de desteklediği çalışmalarla artık kutuplarda hem sahadayız hem de masadayız, söz sahibiyiz. Gaziantepli hemşehrimiz ve Gaziantep Lisesi mezunu olan Doç. Dr. Burcu Özsoy bu konuda liderlik yapıyor, kendisiyle de gurur duyuyoruz” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ile Dr. Öğr. Üyesi Adem Yurtsever, iklim değişikliği konusunda AB projeleri hazırladıklarını ifade ederek fakülte olarak, kutup bilimleri ile ilgili bir proje geliştirmek istediklerini ve üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Deniz suyu alternatif olarak kullanılabilir

Programda, kutuplardaki buzulların erimesi ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Doç. Dr. Burcu Özsoy, ”Kutupların erimesinden dolayı, eriyen buz parçaları denize dökülüyor. Durum böyle olunca, kuraklık ve küresel iklim değişikliği de göz önünde bulundurulduğunda, deniz suyunun arıtma tesislerinde içme suyuna dönüştürülmesi alternatif olarak düşünülüyor” diye konuştu.



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