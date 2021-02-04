Kütüphane binlerce kişiye ulaştı

Fatsa İlçe Halk Kütüphanesi 2019 yılında 97 bin 412 okuyucuya hizmet verdi. Bu rakam 2020 yılında ise pandemi kuralları çerçevesinde verilen hizmetle 43 bin 756 okuyucuya ulaştı.

Fatsa Kütüphanesi faaliyetleri hakkında bilgi veren Müdür Muhammet Uzun, “Kütüphanemizdeki kitap sayımız 2019 yılında 42 bin 134 adettir. Toplam üye sayımız 9 bin 161 kişi olarak güncel olarak devam ediyor. 2019 yılında ödünç verilen kitap sayısı 24 bin 145’tir. 2020 yılında kütüphanemizdeki kitap sayımız 43 bin 756 adettir. Toplam üye sayımız 9 bin 794 kişi olarak güncel olarak devam ediyor. 2020 yılında ödünç verilen kitap sayısı 13 bin 170’dir. Bilgisayar ve internet salonumuz hizmetine devam ediyor. Kütüphanemize engelli platformu yapılarak engelli okuyucuların hizmetine açtık ve rahatça gelip burada kütüphanemizden yararlanıyorlar. Kütüphanemizde bütün hizmetler ayrım gözetmeksizin çocuk yetişkin herkese hizmet vermektedir” diye konuştu.

