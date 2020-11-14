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Kütüphane ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İlçe Halk Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar İlçe Halk Kütüphanesine ve Çavdarhisar İlçe Halk Eğitim Merkezine ziyarette ve incelemelerde bulunduk.

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İlçe Halk Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar İlçe Halk Kütüphanesine ve Çavdarhisar İlçe Halk Eğitim Merkezine ziyarette ve incelemelerde bulunduk. Kütüphane sorumlusu Pınar Bozan ile ilçemizde kitap okuma kültürünü yaygınlaşması üzerine sohbette bulunup, elimizde bulunan kaynak ve okuma kitapları hakkında bilgi aldık. Çalışan tüm personele görevinde başarılar diledik. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak’ı ziyaret edip devam eden ve planlanan kurslar hakkında bilgi aldık’’ dedi.

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