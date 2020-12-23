Kütüphaneler şehri Sincan’a Matematik Müzesi yapılıyor

Sincan Belediyesi “Matematiğe Dokunuyorum” sloganıyla yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmek için gün sayıyor.

Matematiği soyut olmaktan çıkarıp daha anlaşılır ve kolay öğrenilir hale getirecek olan Matematik Müzesi Sincan’a kazandırılıyor. Müze, kütüphaneler şehri Sincan’a yeni bir nefes getirecek. Belediye, Ankara’da bir ilk olacak olan Matematik Müzesi’ni Sincan’a kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirecek olan müze çocukların deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerine olanak sağlayacak. Matematiği ezberden çıkararak elle tutulur, gözle görülür hale getiren proje matematiğin sadece kağıt üzerinde olmadığını, müzikte, mimaride, mühendislikte, sanatta kısacası hayatın her alanında var olduğunu kanıtlayacak. Çocuklar matematik Müzesi’nde Mimar Sinan’ın yapılarındaki sırlardan robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri’nin icatlarına; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni’den matematik dehası Ali Kuşçu’nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Yine aynı şekilde cebir karoları ile çarpanlara ayırma işlemi unutulmaması için materyal üzerinden anlatılacak. İki büyük sayının nasıl kolay şekilde çarpılacağı, ardışık sayılarla ile ilgili işlemler, ondalık sayılarla ilgili işlemler, birinci dereceden denklemler, iki kare farkı formülü, Pick teoremi ile alan bulma gibi pek çok konu doğadan ve çevreden örnekler verilerek ezberlemeden öğretilecek.